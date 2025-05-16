FT: Украина потеряла сотни млн долларов при закупках оружия

В ряде случаев Украина выплачивала большие суммы авансом малоизвестным компаниям за боеприпасы, которые до сих пор так и не поступили. Собеседники издания добавили, что в других случаях оружие, проданное по завышенным ценам из-за резкого роста мирового спроса, прибыло в непригодном для использования состоянии. Некоторые оружейные компании также заявили, что стали жертвами коррупции со стороны украинских чиновников и государственных посредников по торговле вооружением, что может объяснить судьбу части пропавших средств, говорится в материале.