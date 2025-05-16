FT: Украина потеряла сотни млн долларов при закупках оружия
Украина потеряла сотни млн долларов при закупках оружия у недобросовестных производителей и торговцев. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на государственные документы, судебные материалы и чиновников.
В ряде случаев Украина выплачивала большие суммы авансом малоизвестным компаниям за боеприпасы, которые до сих пор так и не поступили. Собеседники издания добавили, что в других случаях оружие, проданное по завышенным ценам из-за резкого роста мирового спроса, прибыло в непригодном для использования состоянии. Некоторые оружейные компании также заявили, что стали жертвами коррупции со стороны украинских чиновников и государственных посредников по торговле вооружением, что может объяснить судьбу части пропавших средств, говорится в материале.
По данным минобороны Украины и документам, с которыми ознакомилась газета, сейчас Киев выплатил $770 млн аванса иностранным оружейным брокерам за вооружение и боеприпасы, которые так не были поставлены.
10 мая The New York Times писала, что входящие в «коалицию желающих» европейские страны пока не могут поставлять Украине необходимый объем вооружений. После обещания президента США Дональда Трампа остановить американскую помощь Киеву лидеры стран Европы выразили беспокойство, что не смогут поставлять стране необходимое ей оружие.
Заместитель председателя комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил газете, что сейчас украинские силы испытывают нехватку ракет большой дальности, артиллерии и систем противовоздушной обороны. Он добавил, что уже к лету военная помощь, одобренная при прошлой администрации США, закончится, а Трамп может не продлить поставки.