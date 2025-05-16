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FT: Украина потеряла сотни млн долларов при закупках оружия

Ведомости

Украина потеряла сотни млн долларов при закупках оружия у недобросовестных производителей и торговцев. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на государственные документы, судебные материалы и чиновников.

В ряде случаев Украина выплачивала большие суммы авансом малоизвестным компаниям за боеприпасы, которые до сих пор так и не поступили. Собеседники издания добавили, что в других случаях оружие, проданное по завышенным ценам из-за резкого роста мирового спроса, прибыло в непригодном для использования состоянии. Некоторые оружейные компании также заявили, что стали жертвами коррупции со стороны украинских чиновников и государственных посредников по торговле вооружением, что может объяснить судьбу части пропавших средств, говорится в материале.

По данным минобороны Украины и документам, с которыми ознакомилась газета, сейчас Киев выплатил $770 млн аванса иностранным оружейным брокерам за вооружение и боеприпасы, которые так не были поставлены.

10 мая The New York Times писала, что входящие в «коалицию желающих» европейские страны пока не могут поставлять Украине необходимый объем вооружений. После обещания президента США Дональда Трампа остановить американскую помощь Киеву лидеры стран Европы выразили беспокойство, что не смогут поставлять стране необходимое ей оружие.

Заместитель председателя комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил газете, что сейчас украинские силы испытывают нехватку ракет большой дальности, артиллерии и систем противовоздушной обороны. Он добавил, что уже к лету военная помощь, одобренная при прошлой администрации США, закончится, а Трамп может не продлить поставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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