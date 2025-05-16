Трамп-младший обвинил экс-директора ФБР в призыве к убийству президента
Бывший директор ФБР Джеймс Коми намекает на убийство президента США Дональда Трампа. Об этом заявил Дональд Трамп-младший на своей странице в соцсети X.
«Просто Джеймс Коми, который призывал убить моего отца. Вот кому поклоняются демократические СМИ», – подчеркнул он.
Ранее Коми опубликовал фотографию в Instagram
В новой публикации Коми рассказал, что увидел ракушки во время прогулки по пляжу и предположил, что они были политическим посланием. Бывший директор ФБР уточнил, что не знал, что некоторые ассоциируют эти цифры с насилием. Он добавил, что выступает против насилия в любом виде и по этой причине удалил снимок.