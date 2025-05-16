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Трамп-младший обвинил экс-директора ФБР в призыве к убийству президента

Ведомости

Бывший директор ФБР Джеймс Коми намекает на убийство президента США Дональда Трампа. Об этом заявил Дональд Трамп-младший на своей странице в соцсети X.

«Просто Джеймс Коми, который призывал убить моего отца. Вот кому поклоняются демократические СМИ», – подчеркнул он.

Ранее Коми опубликовал фотографию в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), на которой из ракушек были выложены цифры 86 и 47. Согласно символике преступных группировок, 86 может означать призыв к убийству, а 47 совпадает с тем, каким по счету президентом США является Трамп. Сейчас пост удален.

В новой публикации Коми рассказал, что увидел ракушки во время прогулки по пляжу и предположил, что они были политическим посланием. Бывший директор ФБР уточнил, что не знал, что некоторые ассоциируют эти цифры с насилием. Он добавил, что выступает против насилия в любом виде и по этой причине удалил снимок.

Трамп уволил Коми с должности директора ФБР еще во время первого президентского срока в мае 2017 г. Экс-директор службы отказался выяснять причины своей отставки. В своем прощальном письме бывшим коллегам Коми призвал их придерживаться ценностей ФБР, защищать американцев и соблюдать конституцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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