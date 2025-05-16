Умеров и Мединский анонсировали обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

Первые с 2022 г. переговоры российской и украинской делегаций состоялись днем 16 мая в турецком Стамбуле. Они продлились меньше двух часов. Reuters со ссылкой на источник писал, что в ходе переговоров Москва требует от Киева вывода войска из взятых под контроль РФ регионов, чтобы добиться прекращения огня.