Умеров и Мединский анонсировали обмен пленными по формуле «1000 на 1000»
Украина и Россия могут провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Украины Умеров и глава украинской делегации по итогам переговоров с РФ. Эту информацию подтвердил и глава российской делегации Владимир Мединский.
«Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее», – сказал министр (цитата по «РБК-Украина»).
Умеров сообщил, что стороны общались в рамках прекращения огня в зоне боевых действий. Также обсуждалась встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Министр добавил, что о дате следующего раунда переговоров будет объявлено позже.
Первые с 2022 г. переговоры российской и украинской делегаций состоялись днем 16 мая в турецком Стамбуле. Они продлились меньше двух часов. Reuters со ссылкой на источник писал, что в ходе переговоров Москва требует от Киева вывода войска из взятых под контроль РФ регионов, чтобы добиться прекращения огня.
Российскую делегацию представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и др.