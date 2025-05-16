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Умеров и Мединский анонсировали обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

Ведомости

Украина и Россия могут провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Украины Умеров и глава украинской делегации по итогам переговоров с РФ. Эту информацию подтвердил и глава российской делегации Владимир Мединский.

«Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее», – сказал министр (цитата по «РБК-Украина»).

Умеров сообщил, что стороны общались в рамках прекращения огня в зоне боевых действий. Также обсуждалась встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. 

Министр добавил, что о дате следующего раунда переговоров будет объявлено позже.

Первые с 2022 г. переговоры российской и украинской делегаций состоялись днем 16 мая в турецком Стамбуле. Они продлились меньше двух часов. Reuters со ссылкой на источник писал, что в ходе переговоров Москва требует от Киева вывода войска из взятых под контроль РФ регионов, чтобы добиться прекращения огня.

Российскую делегацию представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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