Reuters: Россия требует от Украины вывода войск из регионов
В ходе переговоров в турецком Стамбуле Москва требует от Киева вывода войска из взятых под контроль РФ регионов, чтобы добиться прекращения огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Собеседник агентства назвал это и другие требования России «не имеющими ничего общего с реальностью и выходящими далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее».
16 мая переговорные группы России и Украины встретились в Стамбуле. Переговоры проходили в закрытом для прессы формате. Сообщалось, что в ходе встречи делегации сторон говорили на русском языке. Сейчас, после паузы в переговорном процессе, стороны занимаются техническими докладами и готовят заявления для прессы.
Москву на встрече представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и др.
От Киева присутствовали министр обороны Украины Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый замглавы службы внешней разведки Олег Луговский, замначальника генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.
Ранее на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что российская переговорная группа находится на постоянной связи с главой государства Владимиром Путиным. Он получает всю информацию в режиме онлайн.