Reuters: Россия требует от Украины вывода войск из регионов

16 мая переговорные группы России и Украины встретились в Стамбуле. Переговоры проходили в закрытом для прессы формате. Сообщалось, что в ходе встречи делегации сторон говорили на русском языке. Сейчас, после паузы в переговорном процессе, стороны занимаются техническими докладами и готовят заявления для прессы.