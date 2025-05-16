ТАСС: делегации России и Украины разошлись и готовят заявления после паузы
Российская и украинская делегации разошлись после паузы в переговорах в Стамбуле и занимаются техническими докладами. Стороны готовят заявления для прессы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
16 мая переговорные группы России и Украины встретились в Стамбуле. Переговоры проходили в закрытом для прессы формате. Сообщалось, что в ходе встречи делегации сторон говорили на русском языке.
Москву на встрече представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и др.
От Киева присутствовали министр обороны Украины Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый замглавы службы внешней разведки Олег Луговский, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.
Ранее на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что российская переговорная группа находится на постоянной связи с главой государства Владимиром Путиным. Он получает всю информацию в режиме онлайн.