ТАСС: российская делегация не планирует новых заявлений для прессы 16 мая
Российская делегация не планирует делать новых заявлений для прессы 16 мая. Об этом ТАСС сообщил источник.
16 мая в Турции прошли переговоры делегаций России и Украины. Встреча состоялась в закрытом формате.
Ранее заявления по итогам переговоров между РФ и Украиной делал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он рассказал, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня, а также анонсирован масштабный обмен пленными «1000 на 1000» в ближайшие дни.
Помимо Мединского на встрече Россию представляли замминистра обороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и др.
От Украины присутствовали министр обороны Украины Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый замглавы службы внешней разведки Олег Луговский, замначальника генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.