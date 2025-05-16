ТАСС: российская делегация не планирует новых заявлений для прессы 16 мая

Ранее заявления по итогам переговоров между РФ и Украиной делал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он рассказал, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня, а также анонсирован масштабный обмен пленными «1000 на 1000» в ближайшие дни.