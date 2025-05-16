Путин обсудил с председателем верхней палаты Туркменистана партнерство стран
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает Кремль.
Они обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития отношений стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном. Кроме того, Путин и Бердымухамедов поздравили друг друга с прошедшим Днем Победы.
Председатель верхней палаты парламента Туркменистана сейчас находится в Казани, где примет участием в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир».
О том, что у Путина запланирован международный телефонный разговор на вторую половину дня, ранее говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.