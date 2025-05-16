В ООН поддержали усилия России и Украины по мирному урегулированию
Организация Объединенных Наций (ООН) положительно оценивает любые шаги, направленные на достижение мира между Россией и Украиной. Об пишут «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.
«Мы приветствуем все усилия по достижению мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», — отметил Хак.
16 мая в турецком Стамбуле состоялись прямые переговоры России и Украины – впервые с весны 2022 г. Стороны по итогам встречи подтвердили подготовку к обмену военнопленными по формуле «1000 на 1000» и анонсировали следующий раунд переговоров. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились представить свое видение прекращения огня, а Киев запросил встречу лидеров двух стран. По его словам, российская сторона удовлетворена результатом.