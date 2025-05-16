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В ООН поддержали усилия России и Украины по мирному урегулированию

Ведомости

Организация Объединенных Наций (ООН) положительно оценивает любые шаги, направленные на достижение мира между Россией и Украиной. Об пишут «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.

«Мы приветствуем все усилия по достижению мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», — отметил Хак.

16 мая в турецком Стамбуле состоялись прямые переговоры России и Украины – впервые с весны 2022 г. Стороны по итогам встречи подтвердили подготовку к обмену военнопленными по формуле «1000 на 1000» и анонсировали следующий раунд переговоров. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились представить свое видение прекращения огня, а Киев запросил встречу лидеров двух стран. По его словам, российская сторона удовлетворена результатом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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