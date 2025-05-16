Захарова обвинила Запад в обострении ситуации на Украине

Захарова считает, что именно действия коллективного Запада подорвали основы международного порядка и привели к эскалации конфликта.



Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что ООН положительно оценивает любые шаги, направленные на достижение мира между Россией и Украиной. «Мы приветствуем все усилия по достижению мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», – отметил Хак.