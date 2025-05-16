Захарова обвинила Запад в обострении ситуации на Украине
Запад подрывом международного права привел ситуацию на Украине к неспособности сохранения территориальной целостности и мира, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Таким образом она прокомментировала высказывание генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что отсутствие справедливого мира на Украине якобы может привести к хаосу и подрыву международного права.
По словам Захаровой, такая формулировка искажает реальную причинно-следственную связь. «Генеральный секретарь ООН несколько нарушил логику: все наоборот. Именно разрушение международно-правовых норм и стало причиной того, что Украина потеряла территориальную целостность и возможность мирного существования», – подчеркнула дипломат.
Захарова обвинила страны Запада во вмешательстве во внутренние дела Украины, давлении на избирательные процессы, подкупе чиновников, поощрении радикального национализма, нарушениях прав человека и милитаризации страны. Кроме того, она указала на отказ западных государств исполнять решения Совета Безопасности ООН.
Захарова считает, что именно действия коллективного Запада подорвали основы международного порядка и привели к эскалации конфликта.
Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что ООН положительно оценивает любые шаги, направленные на достижение мира между Россией и Украиной. «Мы приветствуем все усилия по достижению мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», – отметил Хак.