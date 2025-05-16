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Захарова обвинила Запад в обострении ситуации на Украине

Ведомости

Запад подрывом международного права привел ситуацию на Украине к неспособности сохранения территориальной целостности и мира, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала высказывание генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что отсутствие справедливого мира на Украине якобы может привести к хаосу и подрыву международного права.

По словам Захаровой, такая формулировка искажает реальную причинно-следственную связь. «Генеральный секретарь ООН несколько нарушил логику: все наоборот. Именно разрушение международно-правовых норм и стало причиной того, что Украина потеряла территориальную целостность и возможность мирного существования», – подчеркнула дипломат.

Захарова обвинила страны Запада во вмешательстве во внутренние дела Украины, давлении на избирательные процессы, подкупе чиновников, поощрении радикального национализма, нарушениях прав человека и милитаризации страны. Кроме того, она указала на отказ западных государств исполнять решения Совета Безопасности ООН.

Захарова считает, что именно действия коллективного Запада подорвали основы международного порядка и привели к эскалации конфликта.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что ООН положительно оценивает любые шаги, направленные на достижение мира между Россией и Украиной. «Мы приветствуем все усилия по достижению мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», – отметил Хак.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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