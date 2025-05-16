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США анонсировали начало консультаций с НАТО по выводу своих сил из Европы

Ведомости

США начнут консультации с союзниками по НАТО по поводу вывода американских вооруженных сил из стран Европы после запланированного на июнь саммита в Гааге, заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер в ходе конференции по безопасности в Эстонии. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Уитакера, решение о сокращении военного присутствия в Европе еще не принято окончательно, однако Вашингтон планирует начать соответствующие переговоры с союзниками ближе к концу года.

«Как только решение будет принято, мы обсудим его в рамках НАТО», – подчеркнул американский дипломат. Он добавил, что консультации будут направлены на то, чтобы избежать пробелов в системе коллективной безопасности и согласовать возможные изменения с европейскими партнерами.

По словам дипломата, инициатива по выводу войск США из Европы – не новая идея, а часть многолетней стратегии.

В начале марта The Washington Post сообщала со ссылкой на три источника в дипломатических кругах Евросоюза, что в Европе ожидают, что США выведут из Европы около 20 000 военных, которые были дополнительно направлены в регион бывшим президентом Джо Байденом.

После вступления в должность американский президент Дональд Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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