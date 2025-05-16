США анонсировали начало консультаций с НАТО по выводу своих сил из Европы

«Как только решение будет принято, мы обсудим его в рамках НАТО», – подчеркнул американский дипломат. Он добавил, что консультации будут направлены на то, чтобы избежать пробелов в системе коллективной безопасности и согласовать возможные изменения с европейскими партнерами.