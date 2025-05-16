США анонсировали начало консультаций с НАТО по выводу своих сил из Европы
США начнут консультации с союзниками по НАТО по поводу вывода американских вооруженных сил из стран Европы после запланированного на июнь саммита в Гааге, заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер в ходе конференции по безопасности в Эстонии. Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам Уитакера, решение о сокращении военного присутствия в Европе еще не принято окончательно, однако Вашингтон планирует начать соответствующие переговоры с союзниками ближе к концу года.
«Как только решение будет принято, мы обсудим его в рамках НАТО», – подчеркнул американский дипломат. Он добавил, что консультации будут направлены на то, чтобы избежать пробелов в системе коллективной безопасности и согласовать возможные изменения с европейскими партнерами.
По словам дипломата, инициатива по выводу войск США из Европы – не новая идея, а часть многолетней стратегии.
В начале марта The Washington Post сообщала со ссылкой на три источника в дипломатических кругах Евросоюза, что в Европе ожидают, что США выведут из Европы около 20 000 военных, которые были дополнительно направлены в регион бывшим президентом Джо Байденом.
После вступления в должность американский президент Дональд Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.