Саудовская Аравия и Катар погасили долг Сирии перед Всемирным банком
Саудовская Аравия и Катар погасили задолженность Сирии перед Международной организацией развития (структурой Всемирного банка) на сумму около $15,5 млн. Выплата была произведена 12 мая.
«Сирия вновь получила право на участие в новых операциях при условии соблюдения применимых операционных условий Всемирного банка», – поясняется в заявлении организации.
16 мая агентство Reuters сообщило, что Сирия планирует печатать новые купюры в ОАЭ и Германии, отказавшись от услуг России. По данным источников в финансовых кругах Сирии и европейского чиновника, на новых банкнотах не будет изображения бывшего сирийского лидера Башара аль-Асада.
Власти Сирии намерены провести переговоры о сделке по печати валюты с компанией Oumolat, базирующейся в ОАЭ. В Германии интерес к эмиссии проявили государственная компания Bundesdruckerei и частная фирма Giesecke+Devrient. Пока неизвестно, какая из этих организаций займется выпуском новых купюр.