Саудовская Аравия и Катар погасили долг Сирии перед Всемирным банком

Власти Сирии намерены провести переговоры о сделке по печати валюты с компанией Oumolat, базирующейся в ОАЭ. В Германии интерес к эмиссии проявили государственная компания Bundesdruckerei и частная фирма Giesecke+Devrient. Пока неизвестно, какая из этих организаций займется выпуском новых купюр.