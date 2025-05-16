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Саудовская Аравия и Катар погасили долг Сирии перед Всемирным банком

Ведомости

Саудовская Аравия и Катар погасили задолженность Сирии перед Международной организацией развития (структурой Всемирного банка) на сумму около $15,5 млн. Выплата была произведена 12 мая.

«Сирия вновь получила право на участие в новых операциях при условии соблюдения применимых операционных условий Всемирного банка», – поясняется в заявлении организации.

16 мая агентство Reuters сообщило, что Сирия планирует печатать новые купюры в ОАЭ и Германии, отказавшись от услуг России. По данным источников в финансовых кругах Сирии и европейского чиновника, на новых банкнотах не будет изображения бывшего сирийского лидера Башара аль-Асада.

Власти Сирии намерены провести переговоры о сделке по печати валюты с компанией Oumolat, базирующейся в ОАЭ. В Германии интерес к эмиссии проявили государственная компания Bundesdruckerei и частная фирма Giesecke+Devrient. Пока неизвестно, какая из этих организаций займется выпуском новых купюр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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