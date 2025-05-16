В конгрессе признали приостановку киберопераций США против РФ на один день

Хотя конгрессмен не стал раскрывать детали переговоров, предполагается, что пауза могла произойти примерно в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Белый дом для обсуждения с президентом США Дональдом Трампом сделки по добыче полезных ископаемых. Однако эта сделка тогда сорвалась после напряженной встречи в Овальном кабинете.