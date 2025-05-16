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В конгрессе признали приостановку киберопераций США против РФ на один день

Ведомости

В конгрессе США подтвердили временную приостановку киберопераций против России на один день в рамках переговоров между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил глава подкомитета по кибербезопасности комитета по вооруженным силам палаты представителей Дон Бэкон, сообщает издание Politico.

Бэкон упомянул публикацию портала Record от февраля, где со ссылкой на источники сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ о временной приостановке операций. Тогда материал вызвал волну недовольства среди демократов в конгрессе и европейских лидеров. Пентагон в свою очередь категорически опроверг эту информацию, как сообщал Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника оборонного ведомства.

«Я изучил все это дело. Была однодневная пауза, что типично для переговоров, это все, что я могу сказать, – однодневная пауза», – сказал Бэкон.

Хотя конгрессмен не стал раскрывать детали переговоров, предполагается, что пауза могла произойти примерно в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Белый дом для обсуждения с президентом США Дональдом Трампом сделки по добыче полезных ископаемых. Однако эта сделка тогда сорвалась после напряженной встречи в Овальном кабинете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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