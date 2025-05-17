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Путин и Зеленский могут встретиться при договоренностях переговорных групп

Главным для РФ остается вопрос, кто будет подписывать документы с украинской стороны
Ведомости

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей переговорными группами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможна», – сказал Песков журналистам.  

Представитель Кремля добавил, что при подписании документов, которые предстоит согласовать делегациям, для Москвы главным и принципиальным остается вопрос, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы.

16 мая в турецком Стамбуле состоялись прямые переговоры России и Украины – впервые с весны 2022 г. С предложением об их проведении выступил Путин 11 мая. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. В переговорах также участвовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По итогам встречи Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатами встречи. Стороны обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Представитель РФ отметил, что Москва приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече Путина с Зеленским.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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