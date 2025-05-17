Путин и Зеленский могут встретиться при договоренностях переговорных групп

Путин и Зеленский могут встретиться при договоренностях переговорных группГлавным для РФ остается вопрос, кто будет подписывать документы с украинской стороны
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей переговорными группами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможна», – сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля добавил, что при подписании документов, которые предстоит согласовать делегациям, для Москвы главным и принципиальным остается вопрос, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы.
16 мая в турецком Стамбуле состоялись прямые переговоры России и Украины – впервые с весны 2022 г. С предложением об их проведении выступил Путин 11 мая. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. В переговорах также участвовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По итогам встречи Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатами встречи. Стороны обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Представитель РФ отметил, что Москва приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече Путина с Зеленским.