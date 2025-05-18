Министр культуры РФ не смогла принять участие в инаугурации папы римского
Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла принять участие в инаугурации папы римского Льва XIV в связи с несогласованностью «воздушного маршрута». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры России.
Вместо Любимовой на церемонии инаугурации нового понтификата и интронизационной мессе Льва XIV российскую делегацию возглавил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.
18 мая в Ватикане прошла церемония интронизации папы римского. Льву XIV вручили символы папской власти – «перстень рыбака» и паллий – шерстяную ленту с вышитыми крестами. С этим ритуалом понтификат нового папы официально начался. Лев XIV произнес проповедь на итальянском языке. Он призвал к созданию единой церкви, которая приветствует всех, ценит разнообразие и отвергает ненависть и разделение.
8 мая конклав в ходе четвертого раунда голосования избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г.