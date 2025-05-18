Папа римский Лев XIV принял символы папской власти

Папа римский Лев XIV принял символы папской властиПонтифик призвал к созданию единой церкви, которая отвергает ненависть и разделение.
Папе римскому Льву XIV вручили символы папской власти – «перстень рыбака» и паллий – шерстяную ленту с вышитыми крестами. С этим ритуалом понтификат нового папы официально начался.
«Кардинал Луис Антонио Тагле из Филиппин надевает кольцо, символ власти папы, на палец Льва. Оно также отмечает Льва как преемника Святого Петра, апостола-рыбака и первого папы, который начал свое папство около 30 г. н. э.», – передает NBC News.
Кардинал Доминик Мамберти также возложил белый шерстяной паллий на плечи папы Льва. Символ пастырской миссии – полоску овечьей шерсти – поместили на плечи понтифика с помощью трех булавок, символизирующих гвозди от распятия Христа.
Затем Лев XIV произнес проповедь на итальянском языке. Он заявил, что авторитет церкви должен быть основан на милосердии, а не на «религиозной пропаганде или силе». Понтифик призвал к созданию единой церкви, которая приветствует всех, ценит разнообразие и отвергает ненависть и разделение.
Церемония интронизации папы римского Льва XIV началась в Ватикане в 10:00 (11:00 мск). Конклав 8 мая избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. Сообщалось, что министр культуры РФ Ольга Любимова представит Россию на церемонии вступления папы римского на престол.