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Папа римский Лев XIV принял символы папской власти

Понтифик призвал к созданию единой церкви, которая отвергает ненависть и разделение.
Ведомости

Папе римскому Льву XIV вручили символы папской власти – «перстень рыбака» и паллий – шерстяную ленту с вышитыми крестами. С этим ритуалом понтификат нового папы официально начался.  

«Кардинал Луис Антонио Тагле из Филиппин надевает кольцо, символ власти папы, на палец Льва. Оно также отмечает Льва как преемника Святого Петра, апостола-рыбака и первого папы, который начал свое папство около 30 г. н. э.», – передает NBC News.

Кардинал Доминик Мамберти также возложил белый шерстяной паллий на плечи папы Льва. Символ пастырской миссии – полоску овечьей шерсти – поместили на плечи понтифика с помощью трех булавок, символизирующих гвозди от распятия Христа.

Затем Лев XIV произнес проповедь на итальянском языке. Он заявил, что авторитет церкви должен быть основан на милосердии, а не на «религиозной пропаганде или силе». Понтифик призвал к созданию единой церкви, которая приветствует всех, ценит разнообразие и отвергает ненависть и разделение.

Церемония интронизации папы римского Льва XIV началась в Ватикане в 10:00 (11:00 мск). Конклав 8 мая избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. Сообщалось, что министр культуры РФ Ольга Любимова представит Россию на церемонии вступления папы римского на престол.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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