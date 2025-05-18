Папа римский Лев XIV принял символы папской власти

Затем Лев XIV произнес проповедь на итальянском языке. Он заявил, что авторитет церкви должен быть основан на милосердии, а не на «религиозной пропаганде или силе». Понтифик призвал к созданию единой церкви, которая приветствует всех, ценит разнообразие и отвергает ненависть и разделение.