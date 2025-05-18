В Ватикане началась церемония интронизации папы римского Льва XIV

Церемония началась в 10.00 (11.00 мск) и, как ожидается, продлится около двух часов. Она будет включать мессу и несколько папских ритуалов, таких как возложение паллия и дань уважения кардиналами. По данным NBC, на церемонии будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио, а также президент Украины Владимир Зеленский.