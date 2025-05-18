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В Ватикане началась церемония интронизации папы римского Льва XIV

Ведомости

В Ватикане началась церемония интронизации папы римского Льва XIV, в Рим по случаю начала понтификата папы прибыли более 150 международных делегаций во главе с монархами, президентами и премьер-министрами, передает NBC.

Церемония началась в 10.00 (11.00 мск) и, как ожидается, продлится около двух часов. Она будет включать мессу и несколько папских ритуалов, таких как возложение паллия и дань уважения кардиналами. По данным NBC, на церемонии будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио, а также президент Украины Владимир Зеленский.

8 мая конклав избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. Сообщалось, что министр культуры РФ Ольга Любимова представит Россию на церемонии вступления папы римского на престол.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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