В Ватикане началась церемония интронизации папы римского Льва XIV
В Ватикане началась церемония интронизации папы римского Льва XIV, в Рим по случаю начала понтификата папы прибыли более 150 международных делегаций во главе с монархами, президентами и премьер-министрами, передает NBC.
Церемония началась в 10.00 (11.00 мск) и, как ожидается, продлится около двух часов. Она будет включать мессу и несколько папских ритуалов, таких как возложение паллия и дань уважения кардиналами. По данным NBC, на церемонии будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио, а также президент Украины Владимир Зеленский.
8 мая конклав избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. Сообщалось, что министр культуры РФ Ольга Любимова представит Россию на церемонии вступления папы римского на престол.