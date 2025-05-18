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Вэнс и Зеленский пожали руки в Ватикане после перепалки в Белом доме

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки во время церемонии интронизации папы римского Льва XIV в Ватикане. Об этом пишет Bloomberg.

Эта встреча последовала за предыдущим столкновением между Вэнсом, Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в феврале, напоминает агентство.

28 февраля президент Украины приехал на переговоры с Трампом для подписания соглашения по добыче редкоземельных металлов. В итоге до переговоров не дошло, поскольку между сторонами разгорелся спор. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уточнял, что украинский лидер позднее направил Трампу письмо с извинениями за произошедшее.

1 мая США и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко, которая прибыла в Вашингтон для подписания документа, отмечала, что реализация сделки откроет путь к расширению экономического потенциала сторон. 8 мая соглашение ратифицировала Верховная рада, а 12 мая закон о ратификации соглашения с США по минеральным ресурсам подписал Зеленский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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