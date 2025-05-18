Вэнс и Зеленский пожали руки в Ватикане после перепалки в Белом доме

28 февраля президент Украины приехал на переговоры с Трампом для подписания соглашения по добыче редкоземельных металлов. В итоге до переговоров не дошло, поскольку между сторонами разгорелся спор. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уточнял, что украинский лидер позднее направил Трампу письмо с извинениями за произошедшее.