Вэнс и Зеленский пожали руки в Ватикане после перепалки в Белом доме
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки во время церемонии интронизации папы римского Льва XIV в Ватикане. Об этом пишет Bloomberg.
Эта встреча последовала за предыдущим столкновением между Вэнсом, Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в феврале, напоминает агентство.
28 февраля президент Украины приехал на переговоры с Трампом для подписания соглашения по добыче редкоземельных металлов. В итоге до переговоров не дошло, поскольку между сторонами разгорелся спор. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уточнял, что украинский лидер позднее направил Трампу письмо с извинениями за произошедшее.
1 мая США и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко, которая прибыла в Вашингтон для подписания документа, отмечала, что реализация сделки откроет путь к расширению экономического потенциала сторон. 8 мая соглашение ратифицировала Верховная рада, а 12 мая закон о ратификации соглашения с США по минеральным ресурсам подписал Зеленский.