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Зеленский письменно извинился перед Трампом за перепалку в Белом доме

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед президентом США Дональдом Трампом за перепалку во время переговоров в Белом доме, направив американскому лидеру соответствующее письмо, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

«Зеленский отправил письмо президенту, он извинился за весь тот инцидент в Овальном кабинете. Я думаю, это был важный шаг. Было много разговоров между нашей командой, украинцами и европейцами, которые имеют отношение к этой теме, и я бы назвал это прогрессом. Я надеюсь, что будет сделка», – сказал Уиткофф.

Таким образом он ответил на вопрос, смогут ли США и Украина договориться и заключить сделку по итогам переговоров, которые должны состояться в ходе текущей недели в Саудовской Аравии.

Эмоции сорвали переговоры Трампа с Зеленским
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где у него состоялись переговоры с президентом США Дональдом Трампом и другими представителями американской администрации. Ожидалось, что лидеры согласуют параметры рамочного соглашения по сделке об украинских ресурсах, а потом проведут совместную пресс-конференцию. Однако планы оказались сорваны, Зеленский и Трамп вступили в эмоциональную публичную перепалку, в результате чего украинский президент уехал из США ни с чем. О том, как проходили переговоры в Овальном кабинете Белого дома, смотрите в фотогалерее «Ведомостей».
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28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где у него состоялись переговоры с президентом США Дональдом Трампом и другими представителями американской администрации. Ожидалось, что лидеры согласуют параметры рамочного соглашения по сделке об украинских ресурсах, а потом проведут совместную пресс-конференцию. Однако планы оказались сорваны, Зеленский и Трамп вступили в эмоциональную публичную перепалку, в результате чего украинский президент уехал из США ни с чем.

О том, как проходили переговоры в Овальном кабинете Белого дома, смотрите в фотогалерее «Ведомостей». / Zuma / TASS

До этого Уиткофф говорил, что США и Украина обсудят в Саудовской Аравии территориальные вопросы, а также вопросы безопасности, обмен разведданными и сделку по украинским ресурсам.

Подписание сделки Украины и США о редкоземельных металлах должно было состояться в конце февраля, но в ходе визита Зеленского в Вашингтон между украинским лидером, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом разгорелся спор. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано. Впоследствии США приостановили поставки новых вооружений Украине и сократили объем предоставляемых разведданных. Для разрешения противоречий стороны договорились провести 11 марта переговоры в саудовской Джидде.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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