Зеленский письменно извинился перед Трампом за перепалку в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед президентом США Дональдом Трампом за перепалку во время переговоров в Белом доме, направив американскому лидеру соответствующее письмо, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.
«Зеленский отправил письмо президенту, он извинился за весь тот инцидент в Овальном кабинете. Я думаю, это был важный шаг. Было много разговоров между нашей командой, украинцами и европейцами, которые имеют отношение к этой теме, и я бы назвал это прогрессом. Я надеюсь, что будет сделка», – сказал Уиткофф.
Таким образом он ответил на вопрос, смогут ли США и Украина договориться и заключить сделку по итогам переговоров, которые должны состояться в ходе текущей недели в Саудовской Аравии.
До этого Уиткофф говорил, что США и Украина обсудят в Саудовской Аравии территориальные вопросы, а также вопросы безопасности, обмен разведданными и сделку по украинским ресурсам.
Подписание сделки Украины и США о редкоземельных металлах должно было состояться в конце февраля, но в ходе визита Зеленского в Вашингтон между украинским лидером, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом разгорелся спор. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано. Впоследствии США приостановили поставки новых вооружений Украине и сократили объем предоставляемых разведданных. Для разрешения противоречий стороны договорились провести 11 марта переговоры в саудовской Джидде.