Зеленский письменно извинился перед Трампом за перепалку в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед президентом США Дональдом Трампом за перепалку во время переговоров в Белом доме, направив американскому лидеру соответствующее письмо, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.



«Зеленский отправил письмо президенту, он извинился за весь тот инцидент в Овальном кабинете. Я думаю, это был важный шаг. Было много разговоров между нашей командой, украинцами и европейцами, которые имеют отношение к этой теме, и я бы назвал это прогрессом. Я надеюсь, что будет сделка», – сказал Уиткофф.