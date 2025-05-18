Мерц анонсировал разговор с Трампом перед звонком президента США Путину

16 мая, после первых за три года российско-украинских переговоров, Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы поговорить об урегулировании конфликта на Украине. В тот же день президент США обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским и лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши ход переговоров Москвы и Киева. Позднее американский лидер анонсировал звонок российскому коллеге 19 мая.