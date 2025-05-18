Мерц анонсировал разговор с Трампом перед звонком президента США Путину
Европейские лидеры планируют созвониться с президентом США Дональдом Трампом перед переговорами последнего с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Мы сейчас договорились, что снова поговорим с четырьмя главами государств и правительств, а также с американским президентом, чтобы подготовиться к этой дискуссии», – сказал Мерц в Риме.
16 мая, после первых за три года российско-украинских переговоров, Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы поговорить об урегулировании конфликта на Украине. В тот же день президент США обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским и лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши ход переговоров Москвы и Киева. Позднее американский лидер анонсировал звонок российскому коллеге 19 мая.
Возможная встреча президентов России и США обсуждается, говорил госсекретарь США Марко Рубио. Он также предупредил в интервью CBS News, что Москве угрожают санкции, если не будет достигнуто прогресса в переговорах по Украине.