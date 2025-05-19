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Стубб попытался убедить Трампа в экономической несостоятельности России

Президент Стубб пытался убедить Трампа, что Россия больше не великая страна
Ведомости

Президент Финляндии Александер Стубб пытался убедить американского лидера Дональда Трампа пересмотреть свое мнение об экономической и военной мощи России. Об этом пишет The Guardian.

По словам Стубба, в разговоре с Трампом 17 мая он хотел убедить его, что РФ – уже не великая держава, «по крайней мере, в экономическом плане».

«Она меньше Италии, чуть больше Испании [с точки зрения экономики]», – сказал Стубб.

Лидер Финляндии заявил, что в 2025 г. экономика РФ якобы увеличилась менее чем на 1%, «а ее процентная ставка превышает 20%, и ее резервы исчерпаны».

«Таким образом, эта страна больше не может считаться крупной державой», – подчеркнул финский президент.

17 апреля Стубб призвал Россию принять условия полного и безоговорочного прекращения огня на Украине. «Финляндия и Украина продолжают работать над достижением справедливого и прочного мира», – написал он тогда в X. Позже Стубб не исключил территориальных уступок со стороны Украины, которые будут «отражать ситуацию на поле боя». По данным The New York Times, он признал, что «Киеву придется пойти на компромиссы по территории, которые бы отражали реалии поля боя». При этом финский лидер подчеркнул, что его страна не признает такие территории российскими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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