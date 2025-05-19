Стубб попытался убедить Трампа в экономической несостоятельности России

17 апреля Стубб призвал Россию принять условия полного и безоговорочного прекращения огня на Украине. «Финляндия и Украина продолжают работать над достижением справедливого и прочного мира», – написал он тогда в X. Позже Стубб не исключил территориальных уступок со стороны Украины, которые будут «отражать ситуацию на поле боя». По данным The New York Times, он признал, что «Киеву придется пойти на компромиссы по территории, которые бы отражали реалии поля боя». При этом финский лидер подчеркнул, что его страна не признает такие территории российскими.