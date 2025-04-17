Президент Финляндии призвал Россию к полному прекращению огня на Украине

1 апреля Стубб заявил, что жителям страны необходимо морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. По словам финского лидера, это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и от того, как пройдет обсуждение возобновления диалога между Россией и Финляндией.