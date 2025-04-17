Президент Финляндии призвал Россию к полному прекращению огня на Украине
Президент Финляндии Александр Стубб призвал Москву принять условия полного и безоговорочного прекращения огня на Украине. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X.
«Финляндия и Украина продолжают работать над достижением справедливого и прочного мира», – заверил Стубб.
1 апреля Стубб заявил, что жителям страны необходимо морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. По словам финского лидера, это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и от того, как пройдет обсуждение возобновления диалога между Россией и Финляндией.
За последние годы отношения между РФ и Финляндией значительно ухудшились. Особенно напряженной ситуация стала после присоединения финской стороны к НАТО, что, по мнению Москвы, не способствует защите национальных интересов России.