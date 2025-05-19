В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для участников спецоперации

По словам Останиной, предлагается снизить возраст выхода на пенсию для участников спецоперации до 60 лет для мужчин и до 55 лет для женщин. Такие рамки действовали в России для всех граждан до пенсионной реформы 2018 г. После нее возрастной порог был повышен, и к 2028 г. планируется закрепить его на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.