В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для участников спецоперации
В Государственной думе обсуждаются новые льготы для участников спецоперации. Речь идет о повышении ежемесячных выплат, снижении пенсионного возраста и частичном списании ипотеки для бойцов.
Как сообщила «Известиям» председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы РФ Нина Останина, соответствующая инициатива будет представлена в конце мая на встрече с замминистра обороны РФ Анной Цивилевой.
По словам Останиной, предлагается снизить возраст выхода на пенсию для участников спецоперации до 60 лет для мужчин и до 55 лет для женщин. Такие рамки действовали в России для всех граждан до пенсионной реформы 2018 г. После нее возрастной порог был повышен, и к 2028 г. планируется закрепить его на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
Кроме того, депутаты рассматривают возможность увеличения ежемесячных выплат ветеранам боевых действий до уровня прожиточного минимума, который на 2025 г. составляет около 17 000 руб. Сейчас размер пособия составляет всего 4500 руб. в месяц.
«Наше общество должно консолидированно высказать позицию о праве власти на ежемесячное выделение этим людям средств пожизненно, ну хотя бы в размере прожиточного минимума», – заявила Останина.
Рассматривается предложение предоставить участникам СВО право бесплатного проезда не только к месту реабилитации, но и к месту отдыха. На данный момент они могут компенсировать дорогу к месту лечения и обратно, если заранее обратятся в Соцфонд или подадут заявку через портал госуслуг.
Также семьям участников спецоперации также предлагают предоставить право списать часть ипотечного долга.
4 апреля стало известно, что в Госсовете разрабатывают единый стандарт помощи участникам спецоперации. На сегодняшний день в России действует порядка 7500 региональных мер поддержки военнослужащих и около 180 федеральных программ.