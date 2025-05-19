Польша конфисковала шины для Boeing, отправленные транзитом через Россию
Польская таможня изъяла 5 т шин для самолетов Boeing, которые должны были перевозиться транзитом через Белоруссию и Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную налоговую администрацию республики.
Сотрудники таможни обнаружили шины во время проверки грузовика. Водитель перевозил их вместо заявленных шин для легковых автомобилей и автобусов. Отправителем товара была компания из Испании, а получателем – компания из Азербайджана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
16 апреля Bloomberg писал, что представители России во время переговоров с США якобы попросили разрешить покупку самолетов Boeing при помощи средств, замороженных при ужесточении антироссийских санкций. По информации агентства, переговоры проходили в контексте урегулирования на Украине. Поставки самолетов не являются частью условий России для заключения перемирия, но могут входить в перечень решений, принятых при послаблении санкций и восстановлении российско-американских отношений.
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил «Ведомостям», что в рамках контактов Москвы и Вашингтона переговоры о поставках Boeing в Россию не ведутся.