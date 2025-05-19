Польша конфисковала шины для Boeing, отправленные транзитом через Россию

16 апреля Bloomberg писал, что представители России во время переговоров с США якобы попросили разрешить покупку самолетов Boeing при помощи средств, замороженных при ужесточении антироссийских санкций. По информации агентства, переговоры проходили в контексте урегулирования на Украине. Поставки самолетов не являются частью условий России для заключения перемирия, но могут входить в перечень решений, принятых при послаблении санкций и восстановлении российско-американских отношений.