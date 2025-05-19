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Польша конфисковала шины для Boeing, отправленные транзитом через Россию

Ведомости

Польская таможня изъяла 5 т шин для самолетов Boeing, которые должны были перевозиться транзитом через Белоруссию и Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную налоговую администрацию республики.

Сотрудники таможни обнаружили шины во время проверки грузовика. Водитель перевозил их вместо заявленных шин для легковых автомобилей и автобусов. Отправителем товара была компания из Испании, а получателем – компания из Азербайджана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

16 апреля Bloomberg писал, что представители России во время переговоров с США якобы попросили разрешить покупку самолетов Boeing при помощи средств, замороженных при ужесточении антироссийских санкций. По информации агентства, переговоры проходили в контексте урегулирования на Украине. Поставки самолетов не являются частью условий России для заключения перемирия, но могут входить в перечень решений, принятых при послаблении санкций и восстановлении российско-американских отношений.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил «Ведомостям», что в рамках контактов Москвы и Вашингтона переговоры о поставках Boeing в Россию не ведутся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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