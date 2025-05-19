Bloomberg: Германия работает над новым пакетом санкций против России
Германия работает над новым пакетом санкций, призванным подтолкнуть Россию на прекращение огня в украинском конфликте, пишет Bloomberg со ссылкой на слова официального представителя правительства Стефана Корнелиуса.
Он сказал, что Берлин постоянно ищет и рассматривает варианты новых ограничений против России. Корнелиус также напомнил, что Европейский союз (ЕС) примет 17-й пакет санкций на этой неделе.
По словам официального представителя, согласится ли Вашингтон с европейскими санкциями, зависит от результатов телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, запланированного на вечер 19 мая.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщала, что ЕС начнет разработку нового пакета ограничений против России сразу после того, как будет введен 17-й пакет. Валтонен назвала намерение принять очередной пакет рестрикций правильным решением.