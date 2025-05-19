CNN: Трамп объявит о плане создания системы ПРО «Золотой купол» в ближайшие дни
Пентагон представил Белому дому три варианта системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Президент США Дональд Трамп должен объявить о выбранном им плане в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Телеканал отмечает, что какой бы вариант ни выбрал Трамп, он не будет дешевым. В американском оборонном бюджете на 2026 г. на систему ПРО выделено $25 млн. При этом по оценкам бюджетного управления конгресса, США на создание «Золотого купола» придется потратить более $500 млрд в течение 20 лет.
2 мая Белый дом опубликовал проект федерального бюджета, в котором говорится, что США собираются в 2026 финансовом году увеличить военные расходы на 13% по сравнению с $883,7 млрд в 2025 г. до $1,01 трлн. В частности, он предусматривает стартовое финансирование разработки и развертывания «Золотого купола». При этом администрация президента США намерена урезать не относящиеся к обороне расходы на $163 млрд.
13 мая Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии указал, что его администрация предложила крупнейший оборонный бюджет в истории, чтобы получить лучшее вооружение. Одновременно американский президент выразил надежду, что США не придется использовать это оружие, заявив, что разрушительная мощь некоторых из этих вооружений – «беспрецедентна».