CNN: Трамп объявит о плане создания системы ПРО «Золотой купол» в ближайшие дни

Телеканал отмечает, что какой бы вариант ни выбрал Трамп, он не будет дешевым. В американском оборонном бюджете на 2026 г. на систему ПРО выделено $25 млн. При этом по оценкам бюджетного управления конгресса, США на создание «Золотого купола» придется потратить более $500 млрд в течение 20 лет.