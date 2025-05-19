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CNN: Трамп объявит о плане создания системы ПРО «Золотой купол» в ближайшие дни

Ведомости

Пентагон представил Белому дому три варианта системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Президент США Дональд Трамп должен объявить о выбранном им плане в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Телеканал отмечает, что какой бы вариант ни выбрал Трамп, он не будет дешевым. В американском оборонном бюджете на 2026 г. на систему ПРО выделено $25 млн. При этом по оценкам бюджетного управления конгресса, США на создание «Золотого купола» придется потратить более $500 млрд в течение 20 лет.

2 мая Белый дом опубликовал проект федерального бюджета, в котором говорится, что США собираются в 2026 финансовом году увеличить военные расходы на 13% по сравнению с $883,7 млрд в 2025 г. до $1,01 трлн. В частности, он предусматривает стартовое финансирование разработки и развертывания «Золотого купола». При этом администрация президента США намерена урезать не относящиеся к обороне расходы на $163 млрд.

13 мая Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии указал, что его администрация предложила крупнейший оборонный бюджет в истории, чтобы получить лучшее вооружение. Одновременно американский президент выразил надежду, что США не придется использовать это оружие, заявив, что разрушительная мощь некоторых из этих вооружений – «беспрецедентна».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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