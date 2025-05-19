Клишас ответил на предложение зампреда Госдумы об изменениях в Конституцию
Глава комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил «пожить по действующей редакции Конституции». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Уважаю коллегу [зампреда Госдумы РФ] Петра Толстого, но предлагаю всем пожить по действующей редакции Конституции», – написал Клишас.
Так Клишас отреагировал на заявление Толстого о неизбежности существенных изменений в российской Конституции. По его мнению, значительные перемены в стране, произошедшие с начала специальной военной операции, требуют пересмотра Основного закона. Толстой также отметил, что законодательство должно развиваться в соответствии с запросами общества, отвечая на вызовы времени.
В 2020 г. в Конституцию уже были внесены поправки, однако Толстой считает, что эти изменения не последние.
12 декабря 2023 г. исполнилось 30 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. Президент Владимир Путин комментировал, что Основной закон страны успешно выполняет свою функцию, стабилизируя государство и защищая права граждан. По его словам, Конституция сыграла важную роль в сохранении целостности России.