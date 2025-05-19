Клишас ответил на предложение зампреда Госдумы об изменениях в Конституцию

Так Клишас отреагировал на заявление Толстого о неизбежности существенных изменений в российской Конституции. По его мнению, значительные перемены в стране, произошедшие с начала специальной военной операции, требуют пересмотра Основного закона. Толстой также отметил, что законодательство должно развиваться в соответствии с запросами общества, отвечая на вызовы времени.