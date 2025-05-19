Axios: разговор Трампа и Зеленского до звонка Путину продлился несколько минут
Президент США Дональд Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому перед телефонным разговором с лидером России Владимиром Путиным и беседовал с ним несколько минут, сообщает Axios со ссылкой на свой источник.
Перед этим Зеленский написал в соцсети Х, что Украина настаивает на «полном и безоговорочном прекращении огня». «Такое прекращение огня должно быть достаточно длительным и включать возможность продления. Наше предложение – 30 дней. Мы также готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов», – также отметил украинский президент.
Путин и Трамп провели телефонный разговор 19 мая. Разговор продолжался 2 часа. Путин назвал разговор «содержательным, откровенным и весьма полезным». Он сообщил, что выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины. Президент подчеркнул, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
16 мая в турецком Стамбуле прошли первые с 2022 г. прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и Зеленского.