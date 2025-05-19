Axios: разговор Трампа и Зеленского до звонка Путину продлился несколько минут

Перед этим Зеленский написал в соцсети Х, что Украина настаивает на «полном и безоговорочном прекращении огня». «Такое прекращение огня должно быть достаточно длительным и включать возможность продления. Наше предложение – 30 дней. Мы также готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов», – также отметил украинский президент.