Ушаков: Трамп заявил Путину, что с удовольствием ответит на его звонок
Помощник президента РФ Юрий Ушаков процитировал президента США Дональда Трампа, рассказывая о деталях состоявшегося телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой. По его словам, лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы и договорились поддерживать контакт на постоянной основе.
«Трамп сказал: «Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю», – процитировал Трампа Ушкаков, добавив, что такой финал разговора отражает характер состоявшегося диалога.
По словам представителя Кремля, беседа прошла в деловой и откровенной атмосфере, была содержательной и полезной. Президенты условились созваниваться по мере необходимости.
19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась два часа. Президент России назвал встречу «содержательной, откровенной и полезной». Он поблагодарил Трампа за помощь США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной. Путин подчеркнул, что Россия хочет остановить боевые действия, но нужно найти эффективные пути к миру.