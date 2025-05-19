Зеленский заявил об отказе выводить ВСУ из новых регионов России
Киев не намерен выполнять требования Москвы, в том числе связанные с выводом войск с территорий новых российских регионов. Так украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал итоги телефонного разговора между лидерами США и России. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
«Украина не выведет войска <...> и не поддастся ультиматумам России», – заявил Зеленский.
Глава украинского государства также отметил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой не принимать решений по украинскому вопросу без участия Киева. «Я попросил его не принимать никаких вещей об Украине без Украины», – добавил он.
19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась два часа. Президент России назвал встречу «содержательной, откровенной и полезной». Он поблагодарил Трампа за помощь США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной. Путин подчеркнул, что Россия хочет остановить боевые действия, но нужно найти эффективные пути к миру.
Перед разговором с Путиным Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому и беседовал с ним несколько минут.