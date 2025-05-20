FT: дипломаты считают разговор Путина и Трампа крупной победой России

После разговора с российским лидером Трамп рассказал, что у него есть собственная «красная линия» относительно усилий по разрешению конфликта на Украине, но он не будет о ней говорить, поскольку это может негативно повлиять на переговорный процесс. Он добавил, что введение антироссийских санкций приведет только к усложнению процесса по решению конфликта.