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FT: дипломаты считают разговор Путина и Трампа крупной победой России

Ведомости

Европейские чиновники считают телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа крупной победой для России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, на протяжении нескольких месяцев европейские лидеры опасались, что Трамп «бросит Украину на произвол судьбы». Эти опасения стали более реальными после 19 мая, поскольку американский лидер дал понять, что больше не пытается выступать посредником в заключении соглашения и оказывать давление на Россию.

«Он отходит в сторону», – заявил неназванный высокопоставленный европейский дипломат.

19 мая Путин и Трамп провели третий телефонный разговор с января 2025 г. По итогам беседы президент РФ заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование на Украине и стороны должны определить наиболее эффективные пути движения к миру. Москва предложит работать с Киевом над меморандумом о возможном будущем мирном договоре. Предстоит определить принципы урегулирования и сроки мирного соглашения. Путин также допустил временное перемирие.

После разговора с российским лидером Трамп рассказал, что у него есть собственная «красная линия» относительно усилий по разрешению конфликта на Украине, но он не будет о ней говорить, поскольку это может негативно повлиять на переговорный процесс. Он добавил, что введение антироссийских санкций приведет только к усложнению процесса по решению конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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