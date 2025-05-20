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Иран получил предложение о новой встрече с США по ядерной проблематике

Ведомости

Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США по ядерной проблематике. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гариб-Абади, передает IRIB.

В настоящий момент предложение американской стороны находится на рассмотрении.

Переговоры Ирана и США по ядерной проблеме и отмене американских санкций проводятся с апреля. Вашингтон опасается, что Тегеран в рамках собственной программы может разработать ядерное оружие. При этом Иран заявляет о мирном использовании программы. Президент США Дональд Трамп уточнял, что потенциально новое соглашение с Исламской Республикой будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет «более сильным».

24 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон предварительно согласен предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана только на импортном ядерном топливе. Он добавил, что Белый дом привержен достижению приемлемого для всех мирного результата.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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