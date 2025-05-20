Иран получил предложение о новой встрече с США по ядерной проблематике
Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США по ядерной проблематике. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гариб-Абади, передает IRIB.
В настоящий момент предложение американской стороны находится на рассмотрении.
Переговоры Ирана и США по ядерной проблеме и отмене американских санкций проводятся с апреля. Вашингтон опасается, что Тегеран в рамках собственной программы может разработать ядерное оружие. При этом Иран заявляет о мирном использовании программы. Президент США Дональд Трамп уточнял, что потенциально новое соглашение с Исламской Республикой будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет «более сильным».
24 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон предварительно согласен предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но при условии, что она будет основана только на импортном ядерном топливе. Он добавил, что Белый дом привержен достижению приемлемого для всех мирного результата.