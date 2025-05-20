Дмитриев: диалог Путина и Трампа способствует пониманию сути украинского конфликта
Разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом крайне важен для понимания истинных причин и возможных путей разрешения конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он отметил, что благодаря этим контактам сохраняется «сбалансированная и конструктивная позиция» со стороны администрации Трампа. Это, по словам Дмитриева, вызывает истерику у европейских политиков и резкую реакцию в западной и британской прессе.
«Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог Россия – США», – написал он в своем Telegram-канале.
Дмитриев также подчеркнул, что Москва и Вашингтон продолжат работу над совместными проектами в инвестиционной и экономической сферах.
Третий с начала года телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая. По его итогам российский президент подтвердил, что Москва выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и готова взаимодействовать с Киевом по меморандуму, который может лечь в основу будущего мирного соглашения. Путин также допустил возможность временного перемирия и подчеркнул необходимость согласования принципов и сроков урегулирования.