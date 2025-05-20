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Дмитриев: диалог Путина и Трампа способствует пониманию сути украинского конфликта

Ведомости

Разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом крайне важен для понимания истинных причин и возможных путей разрешения конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что благодаря этим контактам сохраняется «сбалансированная и конструктивная позиция» со стороны администрации Трампа. Это, по словам Дмитриева, вызывает истерику у европейских политиков и резкую реакцию в западной и британской прессе.

«Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог Россия – США», – написал он в своем Telegram-канале.

Дмитриев также подчеркнул, что Москва и Вашингтон продолжат работу над совместными проектами в инвестиционной и экономической сферах.

Третий с начала года телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая. По его итогам российский президент подтвердил, что Москва выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и готова взаимодействовать с Киевом по меморандуму, который может лечь в основу будущего мирного соглашения. Путин также допустил возможность временного перемирия и подчеркнул необходимость согласования принципов и сроков урегулирования.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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