Дмитриев: диалог Путина и Трампа способствует пониманию сути украинского конфликта

Третий с начала года телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая. По его итогам российский президент подтвердил, что Москва выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и готова взаимодействовать с Киевом по меморандуму, который может лечь в основу будущего мирного соглашения. Путин также допустил возможность временного перемирия и подчеркнул необходимость согласования принципов и сроков урегулирования.