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Москалькова рассказала о шагах к реализации договоренностей по обмену пленными

Ведомости

Сейчас все находятся в ожидании выполнения договоренности между Россией и Украиной по обмену военнопленными, достигнутой в Стамбуле. Это большой успех российской стороны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Видео опубликовано в Telegram-канале радио «Маяк».

«Хочется надеяться, что этот гуманитарный коридор, который, конечно, находится, безусловно, для нас приоритетом, будет и дальше работать», – отметила омбудсмен.

Москалькова добавила, что только что была завершена передача посылок для российских военнопленных. В них находятся теплые вещи, бытовые предметы и письма из дома. Российская сторона также передала украинским военным, попавшим в плен, 1500 посылок.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры украинской и российской делегаций. Стороны договорились провести масштабный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

19 мая министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о согласовании пошагового плана реализации российско-украинского соглашения по обмену пленными в формате «1000 на 1000». Украина в ходе заседания Координационного штаба по делам военнопленных учла безопасность, гуманитарные и логистические аспекты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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