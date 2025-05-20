Москалькова рассказала о шагах к реализации договоренностей по обмену пленными
Сейчас все находятся в ожидании выполнения договоренности между Россией и Украиной по обмену военнопленными, достигнутой в Стамбуле. Это большой успех российской стороны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Видео опубликовано в Telegram-канале радио «Маяк».
«Хочется надеяться, что этот гуманитарный коридор, который, конечно, находится, безусловно, для нас приоритетом, будет и дальше работать», – отметила омбудсмен.
Москалькова добавила, что только что была завершена передача посылок для российских военнопленных. В них находятся теплые вещи, бытовые предметы и письма из дома. Российская сторона также передала украинским военным, попавшим в плен, 1500 посылок.
16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры украинской и российской делегаций. Стороны договорились провести масштабный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
19 мая министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о согласовании пошагового плана реализации российско-украинского соглашения по обмену пленными в формате «1000 на 1000». Украина в ходе заседания Координационного штаба по делам военнопленных учла безопасность, гуманитарные и логистические аспекты.