Москалькова рассказала о шагах к реализации договоренностей по обмену пленными

Сейчас все находятся в ожидании выполнения договоренности между Россией и Украиной по обмену военнопленными, достигнутой в Стамбуле. Это большой успех российской стороны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Видео опубликовано в Telegram-канале радио «Маяк».