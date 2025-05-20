Администрация Трампа выделила $250 млн на репатриацию украинских беженцев

Администрация Трампа выделила $250 млн на репатриацию украинских беженцевWP: Трамп намерен платить украинским беженцам по $1000 долларов за депортацию
Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить до $250 млн на финансирование репатриации украинских мигрантов, сообщает The Washington Post (WP).
Согласно проекту документа, иммигранты, которые согласятся на добровольную депортацию, получат стипендию в размере $1000 от правительства. WP пишет, что на территории США сейчас находится около 700 000 украинцев. Помимо граждан Украины, в программе добровольной депортации упоминаются гаитяне, афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы.
Миграционная служба ООН не поддерживает возвращение беженцев в свои страны. Бывшие правительственные чиновники заявили, что решение Трампа противоречит давним идеалам США. Крики предложения считают, что заставлять людей, ищущих убежища, возвращаться обратно бесчеловечно.
В декабре 2024 г. испанское издание El Pais писало, что власти Украины хотят добиться возвращения до 10 млн беженцев и эмигрантов для восстановления «демографической ямы».
21 апреля 2022 г. была запущена программа «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine) при предыдущем президенте США Джо Байдене. Она предоставляет возможность гражданам республики и их ближайшим родственникам приехать в Соединенные Штаты и временно остаться там на двухлетний период. При этом украинцы, участвующие в программе, должны были иметь сторонника в США, который согласится оказать им финансовую поддержку на весь срок их пребывания в стране. В январе американские власти приостановили действие программы поддержи в связи с указом Трампа о защите границ.