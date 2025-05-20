Администрация Трампа выделила $250 млн на репатриацию украинских беженцев

21 апреля 2022 г. была запущена программа «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine) при предыдущем президенте США Джо Байдене. Она предоставляет возможность гражданам республики и их ближайшим родственникам приехать в Соединенные Штаты и временно остаться там на двухлетний период. При этом украинцы, участвующие в программе, должны были иметь сторонника в США, который согласится оказать им финансовую поддержку на весь срок их пребывания в стране. В январе американские власти приостановили действие программы поддержи в связи с указом Трампа о защите границ.