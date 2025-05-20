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Администрация Трампа выделила $250 млн на репатриацию украинских беженцев

WP: Трамп намерен платить украинским беженцам по $1000 долларов за депортацию
Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить до $250 млн на финансирование репатриации украинских мигрантов, сообщает The Washington Post (WP).

Согласно проекту документа, иммигранты, которые согласятся на добровольную депортацию, получат стипендию в размере $1000 от правительства. WP пишет, что на территории США сейчас находится около 700 000 украинцев. Помимо граждан Украины, в программе добровольной депортации упоминаются гаитяне, афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы.

Миграционная служба ООН не поддерживает возвращение беженцев в свои страны. Бывшие правительственные чиновники заявили, что решение Трампа противоречит давним идеалам США. Крики предложения считают, что заставлять людей, ищущих убежища, возвращаться обратно бесчеловечно.

В декабре 2024 г. испанское издание El Pais писало, что власти Украины хотят добиться возвращения до 10 млн беженцев и эмигрантов для восстановления «демографической ямы».

21 апреля 2022 г. была запущена программа «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine) при предыдущем президенте США Джо Байдене. Она предоставляет возможность гражданам республики и их ближайшим родственникам приехать в Соединенные Штаты и временно остаться там на двухлетний период. При этом украинцы, участвующие в программе, должны были иметь сторонника в США, который согласится оказать им финансовую поддержку на весь срок их пребывания в стране. В январе американские власти приостановили действие программы поддержи в связи с указом Трампа о защите границ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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