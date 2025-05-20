Россия предложит Украине работать над меморандумом о будущем мирном договоре

Россия предложит Украине работать над меморандумом о будущем мирном договореСтороны должны обозначить его принципы, сроки и зафиксировать возможное прекращение огня – МИД
Москва предложит украинской стороне работать над меморандумом относительно будущего мирного договора. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Дипломат подчеркнула, что основой движения к разрешению конфликта на Украине должно стать понимание невозможности достичь цели без устранения первопричин. Она отметила, что сторонам предстоит согласовать множество деталей, а также сформулировать принципы урегулирования конфликта, обозначить сроки заключения мирного соглашения и зафиксировать возможное прекращение огня.
Захарова также заявила, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Москва готова к продолжению контактов с украинской стороной, подчеркнула она.
19 мая президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам беседы российский лидер заявил о готовности Москвы к мирному урегулированию украинского кризиса и подчеркнул необходимость определения наиболее эффективных путей для достижения мира. Он сообщил, что Москва предложит украинской стороне начать работу над меморандумом, который станет основой для будущего мирного договора. Предстоит согласовать принципы урегулирования и сроки возможного соглашения. Российский лидер также допустил возможность временного перемирия как одного из этапов процесса.