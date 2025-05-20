Россия предложит Украине работать над меморандумом о будущем мирном договоре

19 мая президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам беседы российский лидер заявил о готовности Москвы к мирному урегулированию украинского кризиса и подчеркнул необходимость определения наиболее эффективных путей для достижения мира. Он сообщил, что Москва предложит украинской стороне начать работу над меморандумом, который станет основой для будущего мирного договора. Предстоит согласовать принципы урегулирования и сроки возможного соглашения. Российский лидер также допустил возможность временного перемирия как одного из этапов процесса.