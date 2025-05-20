Минюст может обязать выпускников юридических вузов работать по специальности
Выпускников, которые обучались в юридических вузах на бюджетной основе, необходимо обязать определенное количество лет работать по специальности. Такое мнение выразил первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Его слова передает ТАСС.
Он пояснил, что государство тратит деньги на подготовку юристов, поэтому власти «склонны ожидать, что эти деньги пойдут как раз на более активное участие юристов в нашей работе».
Забарчук считает, что во всех дипломах должна быть указана квалификация «юрист», которая бы более четко определяла принадлежность того, что человек получил юридическое образование.
7 февраля стало известно, что Минздрав разработал проект по введению обязательного трудоустройства выпускников медвузов в медицинские организации, которые работают по ОМС. Нововведение затронет тех, кто обучался на бюджете.