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Минюст может обязать выпускников юридических вузов работать по специальности

Ведомости

Выпускников, которые обучались в юридических вузах на бюджетной основе, необходимо обязать определенное количество лет работать по специальности. Такое мнение выразил первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Его слова передает ТАСС.

Он пояснил, что государство тратит деньги на подготовку юристов, поэтому власти «склонны ожидать, что эти деньги пойдут как раз на более активное участие юристов в нашей работе».

Забарчук считает, что во всех дипломах должна быть указана квалификация «юрист», которая бы более четко определяла принадлежность того, что человек получил юридическое образование.

7 февраля стало известно, что Минздрав разработал проект по введению обязательного трудоустройства выпускников медвузов в медицинские организации, которые работают по ОМС. Нововведение затронет тех, кто обучался на бюджете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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