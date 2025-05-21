Reuters: разговор Путина и Трампа стал ударом по Киеву и союзникам

Путин и Трамп провели третий с начала года телефонный разговор 19 мая. Беседа состоялась через три дня после первой с 2022 г. встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. По итогам разговора Путин заявил, что Россия готова и продолжит работать с Украиной над меморандумом по подготовке мирного соглашения, где были бы прописаны сроки прекращения огня и другие аспекты. Российский лидер также добавил, что обеим сторонам предстоит пойти на компромиссы.