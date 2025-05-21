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Reuters: разговор Путина и Трампа стал ударом по Киеву и союзникам

Ведомости

Результат телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отрицательно сказался на настрое Украины и ее союзников. Об этом пишет Reuters.

«Для Украины и ее союзников, которые несколько месяцев пытались привлечь Дональда Трампа на свою сторону <…>, все начинается сначала», – говорится в материале.

Отмечается, что в ходе беседы с Путиным Трамп отказался от своего прежнего требования о безусловном 30-дневном прекращении огня и дал понять, что конфликт, который он когда-то обещал завершить за сутки, «больше не в его власти».

«Это заявление делает Украину уязвимой, а ее союзников – обеспокоенными. Это еще один удар по Киеву, нанесенный менее чем через три месяца после публичного разрыва Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским», – указывает агентство.

По словам неназванного европейского дипломата, во время телефонного разговора с европейскими лидерами 19 мая Трамп согласился потребовать от России прекращения огня и «ввести санкции, если ничего не изменится». Но в ходе разговора с Путиным он «явно отказался от этой идеи».

Путин и Трамп провели третий с начала года телефонный разговор 19 мая. Беседа состоялась через три дня после первой с 2022 г. встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. По итогам разговора Путин заявил, что Россия готова и продолжит работать с Украиной над меморандумом по подготовке мирного соглашения, где были бы прописаны сроки прекращения огня и другие аспекты. Российский лидер также добавил, что обеим сторонам предстоит пойти на компромиссы.

Трамп после разговора с Путиным рассказал, что у него есть собственная «красная линия» насчет усилий по разрешению конфликта на Украине, но он не будет о ней говорить, так как это может негативно повлиять на переговорный процесс. По его словам, введение антироссийских санкций приведет лишь к усложнению процесса по решению конфликта.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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