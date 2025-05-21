Reuters: разговор Путина и Трампа стал ударом по Киеву и союзникам
Результат телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отрицательно сказался на настрое Украины и ее союзников. Об этом пишет Reuters.
«Для Украины и ее союзников, которые несколько месяцев пытались привлечь Дональда Трампа на свою сторону <…>, все начинается сначала», – говорится в материале.
Отмечается, что в ходе беседы с Путиным Трамп отказался от своего прежнего требования о безусловном 30-дневном прекращении огня и дал понять, что конфликт, который он когда-то обещал завершить за сутки, «больше не в его власти».
«Это заявление делает Украину уязвимой, а ее союзников – обеспокоенными. Это еще один удар по Киеву, нанесенный менее чем через три месяца после публичного разрыва Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским», – указывает агентство.
По словам неназванного европейского дипломата, во время телефонного разговора с европейскими лидерами 19 мая Трамп согласился потребовать от России прекращения огня и «ввести санкции, если ничего не изменится». Но в ходе разговора с Путиным он «явно отказался от этой идеи».
Путин и Трамп провели третий с начала года телефонный разговор 19 мая. Беседа состоялась через три дня после первой с 2022 г. встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. По итогам разговора Путин заявил, что Россия готова и продолжит работать с Украиной над меморандумом по подготовке мирного соглашения, где были бы прописаны сроки прекращения огня и другие аспекты. Российский лидер также добавил, что обеим сторонам предстоит пойти на компромиссы.
Трамп после разговора с Путиным рассказал, что у него есть собственная «красная линия» насчет усилий по разрешению конфликта на Украине, но он не будет о ней говорить, так как это может негативно повлиять на переговорный процесс. По его словам, введение антироссийских санкций приведет лишь к усложнению процесса по решению конфликта.