Путин предложил Хинштейну провести беседу тет-а-тет по дороге в машине

20 мая президент России посетил Курскую область. На встрече с Хинштейном он поручил продолжать выплаты в 65 000 руб. жителям приграничных территорий, которые пока не могут вернуться в свои дома. Кроме того, Путин согласился с необходимостью предоставлять жителям, чьи дома пострадали не напрямую от обстрелов, а в процессе отселения, компенсации. Они должны быть того же размера, что и выплаты владельцам поврежденных жилищ, – 9000 руб. за 1 кв. м.