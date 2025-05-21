Путин предложил Хинштейну провести беседу тет-а-тет по дороге в машине
Президент РФ Владимир Путин пригласил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна в машину, чтобы продолжить диалог по ряду рабочих вопросов тет-а-тет по дороге.
«Знаю, что у вас и других вопросов много. Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», – сказал Путин, отметив занятость чиновника (цитата по «РИА Новости»).
20 мая президент России посетил Курскую область. На встрече с Хинштейном он поручил продолжать выплаты в 65 000 руб. жителям приграничных территорий, которые пока не могут вернуться в свои дома. Кроме того, Путин согласился с необходимостью предоставлять жителям, чьи дома пострадали не напрямую от обстрелов, а в процессе отселения, компенсации. Они должны быть того же размера, что и выплаты владельцам поврежденных жилищ, – 9000 руб. за 1 кв. м.
В ходе визита глава государства поручил наградить муниципальных деятелей региона, которые внесли особый вклад в стабилизацию ситуации в Курской области. Он подчеркнул, что эти люди успешно выполнили свой долг.