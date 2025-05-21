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Путин поручил продлить выплаты в 65 000 рублей жителям курского приграничья

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном поручил продолжать выплаты в 65 000 руб. жителям приграничных территорий, пока они не смогут вернуться в свои дома.

«Когда совещание с правительством России проходило, вами было сказано, что эти деньги люди будут получать до полного освобождения Курской области от противника. И слава Богу, этот исторический, без преувеличения, момент настал 26 апреля», – сказал Хинштейн, отметив необходимость продолжить выплаты. Это предложение поддержал президент РФ.

24 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит дополнительно более 1,3 млрд руб. на поддержку жителей Курской области. Тогда он напомнил о словах Путина, подчеркивающих обязанность властей «делать все для поддержки жителей приграничных регионов».

10 марта Хинштейн сообщал, что почти 99% переселенцев из приграничных территорий уже получили полагающуюся им выплату в 65 000 руб. Более 7 млрд руб. получили более чем 110 000 человек в начале весны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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