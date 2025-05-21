Путин поручил продлить выплаты в 65 000 рублей жителям курского приграничья

«Когда совещание с правительством России проходило, вами было сказано, что эти деньги люди будут получать до полного освобождения Курской области от противника. И слава Богу, этот исторический, без преувеличения, момент настал 26 апреля», – сказал Хинштейн, отметив необходимость продолжить выплаты. Это предложение поддержал президент РФ.