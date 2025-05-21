Путин поручил продлить выплаты в 65 000 рублей жителям курского приграничья
Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном поручил продолжать выплаты в 65 000 руб. жителям приграничных территорий, пока они не смогут вернуться в свои дома.
«Когда совещание с правительством России проходило, вами было сказано, что эти деньги люди будут получать до полного освобождения Курской области от противника. И слава Богу, этот исторический, без преувеличения, момент настал 26 апреля», – сказал Хинштейн, отметив необходимость продолжить выплаты. Это предложение поддержал президент РФ.
24 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит дополнительно более 1,3 млрд руб. на поддержку жителей Курской области. Тогда он напомнил о словах Путина, подчеркивающих обязанность властей «делать все для поддержки жителей приграничных регионов».
10 марта Хинштейн сообщал, что почти 99% переселенцев из приграничных территорий уже получили полагающуюся им выплату в 65 000 руб. Более 7 млрд руб. получили более чем 110 000 человек в начале весны.