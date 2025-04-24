Правительство направит более 1,3 млрд рублей на выплаты жителям Курской области

24 апреля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что вся территория Курской области будет зачищена от украинских сил в ближайшее время. По его словам, в настоящий момент процесс входит в завершающую фазу. 19 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с Путиным говорил, что основная часть региона освобождена и осталось два участка, где идут бои.