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Правительство направит более 1,3 млрд рублей на выплаты жителям Курской области

Ведомости

Правительство России направит дополнительно более 1,3 млрд руб. на поддержку жителей Курской области, которые вынужденно покинули свои дома и сейчас арендуют жилье. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Мишустин напомнил, что на встрече с главами муниципальных образований президент России Владимир Путин указал, что власти должны делать все для поддержки жителей приграничных регионов.

«Прошу Министерство финансов и Министерство строительства как можно быстрее довести средства до региона, чтобы соответствующие выплаты получили все, кому они предназначены», – подчеркнул премьер.

6 августа 2024 г. вооруженные силы Украины пересекли российскую границу вдоль Курской области и вторглись в регион, где с тех пор ведут бои с российскими силами. В субъекте объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. Из приграничных районов началась эвакуация мирных жителей.

24 апреля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что вся территория Курской области будет зачищена от украинских сил в ближайшее время. По его словам, в настоящий момент процесс входит в завершающую фазу. 19 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с Путиным говорил, что основная часть региона освобождена и осталось два участка, где идут бои.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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