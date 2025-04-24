Правительство направит более 1,3 млрд рублей на выплаты жителям Курской области
Правительство России направит дополнительно более 1,3 млрд руб. на поддержку жителей Курской области, которые вынужденно покинули свои дома и сейчас арендуют жилье. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
Мишустин напомнил, что на встрече с главами муниципальных образований президент России Владимир Путин указал, что власти должны делать все для поддержки жителей приграничных регионов.
«Прошу Министерство финансов и Министерство строительства как можно быстрее довести средства до региона, чтобы соответствующие выплаты получили все, кому они предназначены», – подчеркнул премьер.
6 августа 2024 г. вооруженные силы Украины пересекли российскую границу вдоль Курской области и вторглись в регион, где с тех пор ведут бои с российскими силами. В субъекте объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. Из приграничных районов началась эвакуация мирных жителей.
24 апреля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что вся территория Курской области будет зачищена от украинских сил в ближайшее время. По его словам, в настоящий момент процесс входит в завершающую фазу. 19 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с Путиным говорил, что основная часть региона освобождена и осталось два участка, где идут бои.