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Китай осудил новые санкции ЕС против России

Ведомости

Китай резко осудил 17-й пакет антироссийских санкций ЕС, в который попали и китайские компании. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин выражает «решительное недовольство и категорический протест».

«Китай всегда был против односторонних санкций, не опирающихся на международное право», – подчеркнула она во время брифинга (цитата по ТАСС). По ее словам, КНР не поставляет оружие участникам конфликта на Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Мао Нин напомнила, что многие страны, включая США и ЕС, продолжают торговлю с Россией. «Сотрудничество китайских и российских предприятий не должно испытывать внешнего давления», – добавила она. Китай потребовал от ЕС отказаться от двойных стандартов и прекратить ущемлять интересы китайского бизнеса.

20 мая ЕС ввел новый, 17-й по счету, пакет санкций, включив в черный список 17 физических лиц, 58 компаний и 189 танкеров, перевозящих российскую нефть. Под санкции попали нефтегазовая компания «Сургутнефтегаз», страховая компания ВСК, крупнейший золотодобытчик «Атлас майнинг», разработчики и производители беспилотников «Эйрбург», «Стратим», «Микроб», «Финко» и «Аэрофрегат» и др. Ограничительные меры также коснулись семи китайских компаний, двух компаний из ОАЭ, одной из Белоруссии и одной из Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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