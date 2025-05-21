Китай осудил новые санкции ЕС против России

20 мая ЕС ввел новый, 17-й по счету, пакет санкций, включив в черный список 17 физических лиц, 58 компаний и 189 танкеров, перевозящих российскую нефть. Под санкции попали нефтегазовая компания «Сургутнефтегаз», страховая компания ВСК, крупнейший золотодобытчик «Атлас майнинг», разработчики и производители беспилотников «Эйрбург», «Стратим», «Микроб», «Финко» и «Аэрофрегат» и др. Ограничительные меры также коснулись семи китайских компаний, двух компаний из ОАЭ, одной из Белоруссии и одной из Турции.