Китай осудил новые санкции ЕС против России
Китай резко осудил 17-й пакет антироссийских санкций ЕС, в который попали и китайские компании. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин выражает «решительное недовольство и категорический протест».
«Китай всегда был против односторонних санкций, не опирающихся на международное право», – подчеркнула она во время брифинга (цитата по ТАСС). По ее словам, КНР не поставляет оружие участникам конфликта на Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.
Мао Нин напомнила, что многие страны, включая США и ЕС, продолжают торговлю с Россией. «Сотрудничество китайских и российских предприятий не должно испытывать внешнего давления», – добавила она. Китай потребовал от ЕС отказаться от двойных стандартов и прекратить ущемлять интересы китайского бизнеса.
20 мая ЕС ввел новый, 17-й по счету, пакет санкций, включив в черный список 17 физических лиц, 58 компаний и 189 танкеров, перевозящих российскую нефть. Под санкции попали нефтегазовая компания «Сургутнефтегаз», страховая компания ВСК, крупнейший золотодобытчик «Атлас майнинг», разработчики и производители беспилотников «Эйрбург», «Стратим», «Микроб», «Финко» и «Аэрофрегат» и др. Ограничительные меры также коснулись семи китайских компаний, двух компаний из ОАЭ, одной из Белоруссии и одной из Турции.