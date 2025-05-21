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Reuters: Украина предложила ЕС ввести санкции против покупателей нефти из РФ

Ведомости

Украина предложит ЕС ужесточить санкционный план против России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный документ, адресованный Евросоюзу.

По данным агентства, Украина обратится к Евросоюзу на следующей неделе с просьбой рассмотреть «новые масштабные шаги по изоляции Москвы», включая арест российских активов и введение санкций в отношении таких покупателей российской нефти, как Индия и Китай.

Причиной «более агрессивной и независимой позиции», которой требует страна от альянса, стала неопределенность президента США Дональда Трампа в отношении санкций, подчеркивает агентство. Среди призывов, указанных в документе, – требование принять законодательство, ускоряющее арест активов у лиц под санкциями и отправку их на Украину. Как отмечает Reuters, «те, кто попал под санкции, могут затем потребовать компенсации от России».

20 мая агентство Bloomberg передавало слова Трампа о том, что он не будет угрожать России санкциями ради сохранения диалога по Украине. Такое решение он принял после двухчасового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 19 мая. По данным газеты Financial Times, Трамп «не готов оказать большее давление» на Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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