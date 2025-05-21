Reuters: Украина предложила ЕС ввести санкции против покупателей нефти из РФ

Причиной «более агрессивной и независимой позиции», которой требует страна от альянса, стала неопределенность президента США Дональда Трампа в отношении санкций, подчеркивает агентство. Среди призывов, указанных в документе, – требование принять законодательство, ускоряющее арест активов у лиц под санкциями и отправку их на Украину. Как отмечает Reuters, «те, кто попал под санкции, могут затем потребовать компенсации от России».