Reuters: Украина предложила ЕС ввести санкции против покупателей нефти из РФ
Украина предложит ЕС ужесточить санкционный план против России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный документ, адресованный Евросоюзу.
По данным агентства, Украина обратится к Евросоюзу на следующей неделе с просьбой рассмотреть «новые масштабные шаги по изоляции Москвы», включая арест российских активов и введение санкций в отношении таких покупателей российской нефти, как Индия и Китай.
Причиной «более агрессивной и независимой позиции», которой требует страна от альянса, стала неопределенность президента США Дональда Трампа в отношении санкций, подчеркивает агентство. Среди призывов, указанных в документе, – требование принять законодательство, ускоряющее арест активов у лиц под санкциями и отправку их на Украину. Как отмечает Reuters, «те, кто попал под санкции, могут затем потребовать компенсации от России».
20 мая агентство Bloomberg передавало слова Трампа о том, что он не будет угрожать России санкциями ради сохранения диалога по Украине. Такое решение он принял после двухчасового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 19 мая. По данным газеты Financial Times, Трамп «не готов оказать большее давление» на Москву.