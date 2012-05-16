«Если вы начнете угрожать санкциями, русские перестанут с вами разговаривать. Важно, чтобы мы могли вести диалог и возвращать их за стол переговоров», – заявил Рубио, отвечая на вопрос о планах администрации вводить дополнительные санкции или поставлять Украине оружие.



Ранее Axios писал, что Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным на конференции с лидерами европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским объявил об отсутствии планов по введению антироссийских санкций.