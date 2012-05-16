Трамп не будет угрожать России санкциями ради сохранения диалога по Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что угроза новыми санкциями против России может привести к отказу Москвы от мирных переговоров по Украине. Такую позицию озвучил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в сенате, объяснив, почему Белый дом избегает давления на Кремль. Его слова передает Bloomberg.
«Если вы начнете угрожать санкциями, русские перестанут с вами разговаривать. Важно, чтобы мы могли вести диалог и возвращать их за стол переговоров», – заявил Рубио, отвечая на вопрос о планах администрации вводить дополнительные санкции или поставлять Украине оружие.
Ранее Axios писал, что Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным на конференции с лидерами европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским объявил об отсутствии планов по введению антироссийских санкций.
19 мая Путин и Трамп созвонились в третий раз с января 2025 г. По результатам переговоров президент РФ заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование на Украине и сторонам необходимо определить наиболее эффективные пути движения к миру. Москва предложит работать с Киевом над меморандумом о возможном будущем мирном договоре. Путин также не исключил временное перемирие.