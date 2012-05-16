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Трамп не будет угрожать России санкциями ради сохранения диалога по Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп считает, что угроза новыми санкциями против России может привести к отказу Москвы от мирных переговоров по Украине. Такую позицию озвучил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в сенате, объяснив, почему Белый дом избегает давления на Кремль. Его слова передает Bloomberg.

«Если вы начнете угрожать санкциями, русские перестанут с вами разговаривать. Важно, чтобы мы могли вести диалог и возвращать их за стол переговоров», – заявил Рубио, отвечая на вопрос о планах администрации вводить дополнительные санкции или поставлять Украине оружие.

Ранее Axios писал, что Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным на конференции с лидерами европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским объявил об отсутствии планов по введению антироссийских санкций.

19 мая Путин и Трамп созвонились в третий раз с января 2025 г. По результатам переговоров президент РФ заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование на Украине и сторонам необходимо определить наиболее эффективные пути движения к миру. Москва предложит работать с Киевом над меморандумом о возможном будущем мирном договоре. Путин также не исключил временное перемирие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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