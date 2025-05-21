Лавров заявил о завершении стадии взаимного недоверия в отношениях с Арменией
Россия и Армения прошли стадию взаимного недоверия. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «Ведомостей».
По его мнению, это подтвердили сегодняшние переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и встреча с президентом страны Ваагном Хачатуряном.
Мирзоян на встрече с Лавровым заявил, что Ереван настроен на продолжительное взаимодействие с Москвой по всем направлениям.
20 и 21 мая Лавров находится с рабочим визитом в Ереване. Помимо переговоров с Мирзояном у него запланированы беседы с премьер-министром Николом Пашиняном и Хачатуряном. В том числе предполагается обсуждение координации позиций в ООН, вопросов вступления Армении в Евросоюз, а также перспектив процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации.