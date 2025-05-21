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Лавров заявил о завершении стадии взаимного недоверия в отношениях с Арменией

Ведомости

Россия и Армения прошли стадию взаимного недоверия. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «Ведомостей».

По его мнению, это подтвердили сегодняшние переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и встреча с президентом страны Ваагном Хачатуряном.

Мирзоян на встрече с Лавровым заявил, что Ереван настроен на продолжительное взаимодействие с Москвой по всем направлениям.

20 и 21 мая Лавров находится с рабочим визитом в Ереване. Помимо переговоров с Мирзояном у него запланированы беседы с премьер-министром Николом Пашиняном и Хачатуряном. В том числе предполагается обсуждение координации позиций в ООН, вопросов вступления Армении в Евросоюз, а также перспектив процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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