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Мирзоян: Армения намерена продолжать сотрудничество с Россией

Ведомости

Ереван настроен на продолжительное взаимодействие с Москвой по всем направлениям. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Мирзоян подчеркнул, что рад снова встретиться со своим российским коллегой в Ереване. Министр выразил уверенность, что у них с Лавровым получится содержательный обмен мнениями насчет двусторонней, региональной и международной повестки.

«Хочу сразу констатировать, что Республика Армения ориентируется на долгосрочное, взаимовыгодное партнерство с РФ по всем направлениям», – подчеркнул Мирзоян (цитата по ТАСС).

20 и 21 мая Лавров находится с рабочим визитом в Ереване. Помимо переговоров с Мирзояном у российского министра запланированы беседы с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. В том числе, предполагается обсуждение координации позиций в ООН, вступления Армении в Евросоюз, а также перспектив процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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