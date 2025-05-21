Мирзоян: Армения намерена продолжать сотрудничество с Россией
Ереван настроен на продолжительное взаимодействие с Москвой по всем направлениям. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Мирзоян подчеркнул, что рад снова встретиться со своим российским коллегой в Ереване. Министр выразил уверенность, что у них с Лавровым получится содержательный обмен мнениями насчет двусторонней, региональной и международной повестки.
«Хочу сразу констатировать, что Республика Армения ориентируется на долгосрочное, взаимовыгодное партнерство с РФ по всем направлениям», – подчеркнул Мирзоян (цитата по ТАСС).
20 и 21 мая Лавров находится с рабочим визитом в Ереване. Помимо переговоров с Мирзояном у российского министра запланированы беседы с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. В том числе, предполагается обсуждение координации позиций в ООН, вступления Армении в Евросоюз, а также перспектив процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации.