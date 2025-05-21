Мирзоян: Армения намерена продолжать сотрудничество с Россией

20 и 21 мая Лавров находится с рабочим визитом в Ереване. Помимо переговоров с Мирзояном у российского министра запланированы беседы с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. В том числе, предполагается обсуждение координации позиций в ООН, вступления Армении в Евросоюз, а также перспектив процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации.