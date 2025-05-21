Нидерланды обвинили российские спецслужбы в кибератаке
Российские спецслужбы якобы пытались взломать минобороны Нидерландов, а также другие ведомства и компании с целью кибершпионажа. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс в социальной сети X.
По его мнению, цель России якобы состоит в том, чтобы сорвать военную поддержку Украины со стороны Нидерландов. Он добавил, что минобороны страны и американские спецслужбы «раскрыли эту попытку и приняли необходимые меры».
В феврале два гражданина России были признаны нежелательными на территории Молдавии сроком на пять лет из-за подозрений в шпионаже. Отмечалось, что до этого оба российских гражданина были признаны нежелательными в Румынии. Они, будучи сотрудниками российкой энергетической компании, якобы занимались шпионажем.