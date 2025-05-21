Нидерланды обвинили российские спецслужбы в кибератаке

В феврале два гражданина России были признаны нежелательными на территории Молдавии сроком на пять лет из-за подозрений в шпионаже. Отмечалось, что до этого оба российских гражданина были признаны нежелательными в Румынии. Они, будучи сотрудниками российкой энергетической компании, якобы занимались шпионажем.