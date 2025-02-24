Двое граждан России были признаны нежелательными на территории Молдавии
Два гражданина России были признаны нежелательными на территории Молдавии сроком на пять лет из-за подозрений в шпионаже, пишет агентство IPN.
Отмечается, что до этого оба российских гражданина были признаны нежелательными в Румынии. Они, будучи сотрудниками российкой энергетической компании, якобы занимались шпионажем. Теперь некоторые молдавские чиновники требуют проверки деятельности компании в Молдавии.
Сообщается, что российские «шпионы» должны были осуществлять свою деятельность в Румынии, однако их деятельность была «раскрыта».