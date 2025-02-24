Двое граждан России были признаны нежелательными на территории Молдавии

Отмечается, что до этого оба российских гражданина были признаны нежелательными в Румынии. Они, будучи сотрудниками российкой энергетической компании, якобы занимались шпионажем. Теперь некоторые молдавские чиновники требуют проверки деятельности компании в Молдавии.