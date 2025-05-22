Новым командующим Сухопутными войсками назначен генерал Андрей Мордвичев

Мордвичев родился 14 января 1976 г. в казахстанском городе Павлодар. В 1997 г. окончил Новосибирское общевойсковое командное училище Сибирского военного округа, в 2006 г. – Общевойсковую академию Вооруженных сил (ВС) РФ имени Фрунзе. Мордвичев принимал участие в грузинско-абхазской войне 2008 г. Тогда он командовал 28-й мотострелковой бригадой. В 2016 г. после окончания академии Генштаба ВС РФ был назначен на должность заместителя командира корпуса. Весной 2022 г. как командующий 8-й армией руководил армейскими подразделениями при взятии Мариуполя и «Азовстали».