Новым командующим Сухопутными войсками назначен генерал Андрей Мордвичев
Министр обороны РФ Андрей Белоусов представил командованию нового командующего Сухопутными войсками генерала Андрея Мордвичева. Об этом сообщила газета «Красная звезда».
Он заменит на этом посту Олега Салюкова, который 15 мая указом президента РФ Владимира Путина был освобожден от должности и назначен заместителем секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.
Мордвичев родился 14 января 1976 г. в казахстанском городе Павлодар. В 1997 г. окончил Новосибирское общевойсковое командное училище Сибирского военного округа, в 2006 г. – Общевойсковую академию Вооруженных сил (ВС) РФ имени Фрунзе. Мордвичев принимал участие в грузинско-абхазской войне 2008 г. Тогда он командовал 28-й мотострелковой бригадой. В 2016 г. после окончания академии Генштаба ВС РФ был назначен на должность заместителя командира корпуса. Весной 2022 г. как командующий 8-й армией руководил армейскими подразделениями при взятии Мариуполя и «Азовстали».