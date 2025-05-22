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Новым командующим Сухопутными войсками назначен генерал Андрей Мордвичев

Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов представил командованию нового командующего Сухопутными войсками генерала Андрея Мордвичева. Об этом сообщила газета «Красная звезда». 

Он заменит на этом посту Олега Салюкова, который 15 мая указом президента РФ Владимира Путина был освобожден от должности и назначен заместителем секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.

Мордвичев родился 14 января 1976 г. в казахстанском городе Павлодар. В 1997 г. окончил Новосибирское общевойсковое командное училище Сибирского военного округа, в 2006 г. – Общевойсковую академию Вооруженных сил (ВС) РФ имени Фрунзе. Мордвичев принимал участие в грузинско-абхазской войне 2008 г. Тогда он командовал 28-й мотострелковой бригадой. В 2016 г. после окончания академии Генштаба ВС РФ был назначен на должность заместителя командира корпуса. Весной 2022 г. как командующий 8-й армией руководил армейскими подразделениями при взятии Мариуполя и «Азовстали». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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