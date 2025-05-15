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Путин назначил главкома сухопутных войск РФ Салюкова заместителем Шойгу

Он выслужил предельный срок военной службы
Анастасия Брянцева
Алексей Никольский
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Главнокомандующий сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков освобожден от должности и назначен заместителем секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. Это следует из соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.

Салюков в этом году командовал парадом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. 

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества», полковника в отставке Виктора Мураховского, уход с должности генерала Салюкова вызван тем, что он уже выслужил предельные сроки военной службы для своего возраста и звания. При этом должность главнокомандующего Сухопутных войск не предусматривает оперативного командования формированиями этого вида Вооруженных сил, которые несут основную нагрузку в спецоперации, продолжает эксперт. Основая функция главкома Сухопутных войск – руководство профильными военными училищами и формированием резервов.

Салюков родился в 1955 г. в Саратове. В 1977 г. окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище с золотой медалью, в 1985 г. - с отличием Военную академию бронетанковых войск, а также Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в 1996 г. С 1977 по 1982 г. Салюков проходил службу в должностях командира взвода, командира роты, начальника штаба и командира батальона в Киевском военном округе. С 2008 по 2010 г. был командующим войсками Дальневосточного военного округа. Позже, до 2014 г., служил на должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В мае 2014 г. указом Путина был назначен на должность главнокомандующего Сухопутными войсками.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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