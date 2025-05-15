Путин назначил главкома сухопутных войск РФ Салюкова заместителем Шойгу

Путин назначил главкома сухопутных войск РФ Салюкова заместителем ШойгуОн выслужил предельный срок военной службы
Главнокомандующий сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков освобожден от должности и назначен заместителем секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. Это следует из соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.
Салюков в этом году командовал парадом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества», полковника в отставке Виктора Мураховского, уход с должности генерала Салюкова вызван тем, что он уже выслужил предельные сроки военной службы для своего возраста и звания. При этом должность главнокомандующего Сухопутных войск не предусматривает оперативного командования формированиями этого вида Вооруженных сил, которые несут основную нагрузку в спецоперации, продолжает эксперт. Основая функция главкома Сухопутных войск – руководство профильными военными училищами и формированием резервов.
Салюков родился в 1955 г. в Саратове. В 1977 г. окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище с золотой медалью, в 1985 г. - с отличием Военную академию бронетанковых войск, а также Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в 1996 г. С 1977 по 1982 г. Салюков проходил службу в должностях командира взвода, командира роты, начальника штаба и командира батальона в Киевском военном округе. С 2008 по 2010 г. был командующим войсками Дальневосточного военного округа. Позже, до 2014 г., служил на должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В мае 2014 г. указом Путина был назначен на должность главнокомандующего Сухопутными войсками.