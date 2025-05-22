Fox News: палата представителей конгресса США превратилась в хоспис

21 мая врач Белого дома при президентстве Барака Обамы и первом сроке Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что Байдену осталось жить до 18 месяцев. Он отметил, что это не его специальность, но передал мнения нескольких врачей-урологов.