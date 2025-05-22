Fox News: палата представителей конгресса США превратилась в хоспис
Палата представителей конгресса США превратилась в хоспис, заявил ведущий телеканала FoxNews в прямом эфире. Он сообщил о шести демократах, умерших на службе, за последние 13 месяцев.
По мнению телеведущего, Вашингтон должен «передать факел» молодому поколению, так как американцам не нужен «очередной Байден».
Заявление прозвучало на фоне новостей о смерти 75-летнего члена Демократической партии Джерри Коннолли от рака пищевода. Он поддержал экс-президента США Джо Байдена, когда врачи диагностировали у него агрессивную форму рака предстательной железы.
21 мая врач Белого дома при президентстве Барака Обамы и первом сроке Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что Байдену осталось жить до 18 месяцев. Он отметил, что это не его специальность, но передал мнения нескольких врачей-урологов.